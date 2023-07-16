Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

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"Вагнер" уже в Беларуси / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, МВД

Боевики ЧВК "Вагнера" уже прибыли в Беларусь огромной колонной. Как сообщили в Государственной пограничной службы Украины, пока боевики не представляют угрозы для Украины.

Спикер Госпогранслужбы Андрея Демченко отметил, что не исключается, что Беларусь может использовать их для провокаций.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены", - сказал спикер в эфире телемарафона.

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Он добавил, что пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси. По его словам, прибывшие в Беларусь боевики ЧВК "Вагнера" не представляют угрозы для Украины.

"То количество (боевиков в Беларуси, - ред.) не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь", - подчеркнул Демченко.

Как ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь

По информации мониторинговой группы "Беларуски Гаюн", в колонне не менее 60 авто с вагнеровцами, среди них минимум 10 фур, 3 автобуса, пикапы УАЗ Патриот, буханки и др.

"Вагнер" в Беларуси / Беларуски Гаюн

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

Ранее главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с Министерством обороны оккупантов России в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил ведомство агрессора в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В отместку Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Напомним, ЧВК Вагнер без боя захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округа. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались наносить удары по вагнеровцам.

Колонны Вагнер стремительно двигались в сторону Москвы, но до столицы страны-агрессора России так и не дошли. Пригожин остановил свою ЧВК по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко и главой ФСБ Бортниковым. В результате Пригожина вместе с частью группировки Вагнер отправили в Беларусь.

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