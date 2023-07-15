В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

В Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей ЧВК Вагнера.

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Подразделения ЧВК Вагнера замечены в Беларуси / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, theins.ru

На территории Беларуси зафиксированы отдельные группы представителей российской ЧВК "Вагнера", сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", — заявил он, сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы.

По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

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Военный мятеж ЧВК Вагнер

Ранее главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с Министерством обороны оккупантов России в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил ведомство агрессора в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В отместку Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Напомним, ЧВК Вагнер без боя захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округа. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались наносить удары по вагнеровцам.

Колонны Вагнер стремительно двигались в сторону Москвы, но до столицы страны-агрессора России так и не дошли. Пригожин остановил свою ЧВК по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко и главой ФСБ Бортниковым. В результате Пригожина вместе с частью группировки Вагнер отправили в Беларусь.

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