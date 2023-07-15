УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

Алексей Тесля
15 июля 2023, 13:36 обновлено 15 июля, 13:45
25
В Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей ЧВК Вагнера.
Вагнер
Подразделения ЧВК Вагнера замечены в Беларуси / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, theins.ru

На территории Беларуси зафиксированы отдельные группы представителей российской ЧВК "Вагнера", сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", — заявил он, сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы.

По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

видео дня

Военный мятеж ЧВК Вагнер

Ранее главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с Министерством обороны оккупантов России в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил ведомство агрессора в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В отместку Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Напомним, ЧВК Вагнер без боя захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округа. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались наносить удары по вагнеровцам.

Колонны Вагнер стремительно двигались в сторону Москвы, но до столицы страны-агрессора России так и не дошли. Пригожин остановил свою ЧВК по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко и главой ФСБ Бортниковым. В результате Пригожина вместе с частью группировки Вагнер отправили в Беларусь.

Другие новости:

ГПСУ ЧВК Вагнер новости Беларуси
Реклама

Главное за день

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:36 Мир
Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

12:53 Мир
РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:41 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:36

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:30

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

13:10

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

12:53

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - ГельманВидео

12:50

Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

Один кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег КатковОдин кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег Катков
12:41

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:14

Суммы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

12:06

Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

12:05

Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

Реклама
12:03

У молодой подруги Роберта де Ниро парализовало лицо

11:45

"Стопроцентный вариант": политтехнолог назвал причину и сроки нового бунта в РФВидео

11:31

"Вооруженные силы справляются": Свитан назвал самое сложное направление для ВСУ

11:10

Безголосая путинистка Кудрявцева перепела песню украинской группыВидео

11:00

Житель Индии эпично наказал жену-изменщицу: видео стало вирусным в СетиВидео

10:43

В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи: будет важный разговор с Зеленским

10:05

Точно не почернеет: как можно сделать курагу в домашних условиях

09:56

"Больше трех дней не выдержу": Залужный рассказал о своих планах после войны

09:30

Украину "прожарит" до +34, а 5 областей зальют дожди - синоптики

09:16

РФ ночью атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый

08:38

Валить Россию начинают практически все, даже Эрдоган от нее отвернулся - Свитан

Реклама
08:28

"Готовы лететь и сражаться" против Путина: командующий ВВС Британии ошарашил заявлением

08:20

Мало верить в ВСУ, надо идти воеватьмнение

07:40

Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

06:20

НАТО совершило ошибку, но ее еще можно исправитьмнение

06:20

НАТО признало свое поражение перед Россиеймнение

05:50

Деньги потекут рекой: что нужно положить в новый кошелек для привлечения удачи

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

03:15

"Бунт в России": эксперт раскрыл, что чеченская армия может пойти на Москву

02:35

Только гений справится с этой головоломкой: надо найти яблоко среди кактусов

02:05

Путин устроит репрессии и нарвется на бунт: эксперт сделал прогноз о будущем РФВидео

01:35

"Придется уничтожать оккупантов до конца июля": Свитан спрогнозировал успехи ВСУ

00:15

Женщина поделилась магическим приемом, как очень быстро очистить загрязненную посуду

14 июля, пятница
23:32

Почему в Турции такой вкусный рис: лайфхаки от турецко-украинской хозяйки

23:25

Что положить в кошелек 16 июля, чтобы всегда деньги были: приметы дня

23:13

"Это начнется очень скоро": Данилов анонсировал неизбежный процесс фрагментации РФ

23:02

Ещё один телеведущий встал в очередь за приёмным ребёнком

22:40

"Мама возвращается в йогу": Даша Астафьева показала чудеса гибкостиВидео

22:32

Суд арестовал Пашу-мерседеса, выйти сможет под огромный залог

22:12

Повышение коммуналки: Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине

22:11

"Мне наплевать, меня никто не остановит": Залужный обещает освободить Крым

Реклама
21:59

Лавров с пеной у рта набросился на Борреля и обвинил в "заговоре"

21:48

Мы будем убивать врага на его территории из своего оружия - Залужный

21:16

Свитан раскрыл, могут ли Украину принудить к замораживанию войны

20:49

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

19:58

Паша-мерседес нагло отказался признавать РФ страной-агрессоромВидео

19:42

"Эта война навсегда": Свитан раскрыл истинные цели России в отношении Украины

19:33

"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осеньюВидео

19:25

Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно

19:20

Почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянсмнение

18:30

"Украина добьется большого успеха на фронте": разведка Эстонии дала прогноз войне

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять