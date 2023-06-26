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Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 10:59 обновлено 26 июня, 11:03
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Как пишут пропагандистские СМИ в РФ, уголовное дело против Евгения Пригожина не прекращено.
Пригожин, вагнеровцы
Дело против Пригожина еще не закрыли и расследуют - росСМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

По состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статься 279 УК страны-агрессора РФ), главным фигурантом которого стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Коммерсант".

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

видео дня

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба белорусского диктатора, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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