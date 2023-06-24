УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2023, 20:29 обновлено 24 июня, 20:45
344
У белорусского диктатора утверждают, что переговоры с Пригожиным прошли якобы "успешно".
Александр Лукашенко, Евгений Пригожин
Лукашенко уговорил Пригожина остановить наступление / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками пошел в наступление на Москву, чем создал настоящий переполох в Москве. Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Сообщается, что Лукашенко начал переговоры по "приказу" Путина. Переговоры с Пригожиным длились якобы в течение дня.

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении.

видео дня

Ответ Пригожина

Сам Евгений Пригожин записал голосовое сообщение, в котором подтвердил, что его наемники действительно прекращают наступление на Москву. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь". Теперь колонны "вагнеровцев" разворачиваются.

"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал Пригожин.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

Другие новости:

Александр Лукашенко Евгений Пригожин гражданская война в России война в России
Реклама

Главное за день

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

20:29 Политика
ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

20:07 Украина
Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

18:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:29

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

20:07

ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

19:49

Сергей Стерненко. Москва готовится к обороне, впереди - самое интересноеВидеоблоги

19:44

Чем заменить кондиционер летом: важные советы для невыносимо жарких дней

19:40

Как сказать на украинском "однофамилец": Авраменко дал неожиданный ответВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:35

Пригожин приближается: россияне пытаются остановить "вагнеровцев" экскаваторамиВидео

19:20

Ни один российский генерал не нажмет кнопкумнение

18:56

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

18:49

Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

Реклама
18:42

"Ждите сигнала": полк Калиновского и Тихановская срочно обратились к белорусам

18:04

Жизненный оптимизм и вечная молодость: 4 знака зодиака, которые не стареют

17:49

Украина вернет Крым и Донбасс: Жданов раскрыл сценарий завершения войны

17:47

"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

17:31

У Пригожина есть 24-48 часов, чтобы устроить переворотмнение

17:25

Зять Шойгу позорно сбежал из России в Дубаи

17:08

Завтра Пригожин войдет в Москвумнение

17:02

Головоломка сложнее, чем кажется: лишнюю букву найдут лишь единицы

16:44

Путин, почему ты трясешься?мнение

16:36

ЧВК Вагнера намерены захватить склады с ядерным оружием – партизаны Атеш

16:34

Хаос в Кремле: бунт Пригожина может помочь Украине с контрнаступлением — CNN

Реклама
16:17

Привычное действие принесет в жизнь большую беду: когда лучше не стричь ногти

16:07

Русские добровольцы призвали своих сторонников и военных к восстаниюВидео

15:57

"Лысый, ты что исполняешь?": россияне перепутали Пригожина и устроили скандал

15:48

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

15:43

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

15:39

"Борта больше нет": самолет Путина внезапно пропал с радара

15:21

Армия РФ бьет по Воронежу: взрывает авто с людьми и дворы жилых домовВидео

15:11

Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

15:10

Уже в ближайшие часы: Украину накроют сильнейшие шквалы и огромный градВидео

15:06

Токаев метко "обул" Путина и не стал помогать противостоять боевикам Пригожина

14:52

Женщина регулярно натирает лицо банановой кожурой и показала удивительный эффектВидео

14:48

Мятеж в военное время - на руку Украине: Собчак поддержала террориста-Путина

14:18

"Идите на Киев, а не на Москву": Соловьев закатил истерику из-за бунта Пригожина

14:17

"Приказ — разобраться по-жесткому": СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

14:01

Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на МосквуВидео

13:49

"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

13:39

Колонна танков "пригожинцев" несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноетВидео

13:38

Путин слил своего верного друга Пригожинамнение

13:12

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

13:01

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

Реклама
12:52

Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

12:46

Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

12:45

Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выборВидео

12:20

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

12:19

Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армиейВидео

12:17

Пригожин с ЧВК "Вагнера" планируют дойти до самой Москвы - разведка Британии

12:05

Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ

12:03

"Обещала батюшке не материться": путинистка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

В России началась гражданская война, ЧВК Вагнер идет на Москву – Подоляк

11:46

Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять