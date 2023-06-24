Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

У белорусского диктатора утверждают, что переговоры с Пригожиным прошли якобы "успешно".

https://glavred.info/politics/lukashenko-ugovoril-prigozhina-ostanovit-nastuplenie-na-moskvu-10480555.html Ссылка скопирована

Лукашенко уговорил Пригожина остановить наступление / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками пошел в наступление на Москву, чем создал настоящий переполох в Москве. Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Сообщается, что Лукашенко начал переговоры по "приказу" Путина. Переговоры с Пригожиным длились якобы в течение дня.

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении.

видео дня

Ответ Пригожина

Сам Евгений Пригожин записал голосовое сообщение, в котором подтвердил, что его наемники действительно прекращают наступление на Москву. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь". Теперь колонны "вагнеровцев" разворачиваются.

"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал Пригожин.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

Другие новости: