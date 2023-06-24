Пригожин приближается: россияне пытаются остановить "вагнеровцев" экскаваторами

Россияне перекапывают дороги, чтобы помешать Пригожину и его наемникам доехать до Москвы.

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Россияне перекапывают дороги, чтобы остановить вагнеровцев / Коллаж:: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Главарь ЧВК "Вагнер" пошел со своей армией в наступление на Москву. Теперь там надеются, что это наступление смогут остановить экскаваторы. В Липецкой области буквально начали перекапывать трассы. В Сети уже распространились видео.

Подобное наблюдается и в Тульской области. Там на дорогах делают настоящие рвы, чтобы приостановить продвижение наемников и не дать военным колоннам приблизиться к Москве.

Стоит отметить, что колонну "вагнеровцев" уже заметили вблизи поселка Красное в Липецкой области, которое расположено в 400 километрах от Москвы.

Смотрите видео о том, как россияне пытаются остановить продвижение "вагнеровцев":

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

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