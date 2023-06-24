Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

Российский политолог назвал единственный вариант, при котором Пригожин сможет сохранить власть.

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Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных / скриншот

У главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет шанс сохранить какую-то власть, но лишь в том случае, если быстро разгромит российские войска. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман.

"Единственный его шанс на власть - это быстрый разгром российских войск в Украине. То есть гипотетически у него сейчас те же интересы, что и у Украины - он мечтает о разгроме российских войск, потому что только это дает ему шанс", - сказав Эйдман.

Если такое произойдет, то это вызовет "полный бардак" в России и в Кремле.

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"На этой мутной воде он мог бы всплыть", - добавил Эйдман.

Политолог также убежден, что если российские военные смогут отбить атаку "вагнеровцев", то после этого они возьмутся за самого Пригожина.

"Если он сейчас, предположительно, не сливает украинской разведке какие-то данные и не пытается другим способом помочь Украине победить, то, я думаю, он дурак. А на дурака он не похож", - добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

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