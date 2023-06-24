В России началась гражданская война, ЧВК Вагнер идет на Москву – Подоляк

Начало контрнаступления армии Украины дестабилизировало ситуацию в стране-агрессоре России, система не может подавить сопротивление, сказал Михаил Подоляк.

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Мы фактически наблюдаем начало гражданской войны, события идут по такому сценарию - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны. После начала контрнаступления ВСУ в кремлевских элитах случился раскол. Боевики Пригожина идут походом на Москву. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

"События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине", - отметил Подоляк.

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По его словам, мятеж Пригожина – де-факто начало гражданской войны в России. Режим Путина не может подавить сопротивление из-за крушения кремлевской системы власти. Боевики Вагнера идут на Москву.

"Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны. Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских. Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит - кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время "Вагнер" продолжает свой марш на Москву", - сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина продолжает идти своим путем и двигается к возвращению всех своих территорий.

Военный бунт Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня сделал заявление о том, что кадровые войска страны-оккупанта России ударили ракетами по тыловым позициям боевиков. После этого он сказал, что его группировка в 25 тысяч боевиков идет на разборки с Минобороны.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону. Боевики контролируют все военные объекты в регионе. По словам Пригожина, за ночь вагнеровцы сбили 3 вертолета российских оккупантов, которые пытались нанести по ним удары.

Кроме того, появились сведения о том, что Вагнер уже контролирует Воронеж. Там боевики Пригожина также взяли все военные объекты.

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