ЧВК Вагнера с Пригожиным взяли Воронеж – появилась карта продвижения боевиков

Официальная Москва уже не контролирует не только Ростовскую область, но и Воронеж, где боевики ЧВК Вагнера уже взяли все военные объекты, пишут сами вагнеровцы.

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Боевики Пригожина после Ростова взяли Воронеж / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Боевики бандформирования Вагнер Пригожина взяли под свой контроль Воронеж. В городе все военные объекты перешли под их контроль. Местные военные якобы "переходят на их сторону".

В частности, у Вагнера утром 24 февраля сообщили, что все военные объекты в городе Воронеж уже под их контролем. На сторону боевиков, возможно, переходят местные военные.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что идут совещания с силовиками региона и, мол, "принимаются необходимые меры".

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Власти РФ подтвердили: колонна военной техники идет по трассе М-4 Дон. Однако чья конкретно это колонна, неизвестно.

Смотрите карту продвижения ЧВК Вагнера по России:

Карта продвижения ЧВК Вагнера по РФ / Соцсети

Жителей региона попросили не выезжать на дорогу. Дескать, "ситуация под контролем".

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей области", - подчеркнули в правительстве.

Вооруженный мятеж Пригожина

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня сделал заявление, согласно которому кадровые оккупанты Минобороны агрессора России нанесли ракетный удар по тыловым позициям бандформирования. Пригожин объявил, что он и его 25-тысячная группировка идут разбираться с ведомством Сергея Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, за ночь боевики сбили 3 вертолета российских оккупантов.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что конфликт Пригожина и Минобороны – не постановка. Пригожин говорит о реалиях войны, а у Путина распространяют пропаганду.

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