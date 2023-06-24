Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин говорит реальные вещи, которые происходят на войне, а Минобороны оккупантов озвучивают пропаганду, сказал Кирилл Буданов.

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Пригожин четко заявил, что агрессору России не победить в войне против Украины - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Конфликт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с Минобороны оккупантов страны-агрессора России реален. Речь идет не о постановках или фейках, а конфронтации. Пригожин говорит то, что происходит на войне, а МО – врет. Однако все стороны конфликта работают исключительно в интересах Москвы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что конфликт Пригожина и Минобороны – реальность. Никакой постановки нет.

"Я бы не назвал это фейком или игрой на публику. Конфликт вполне реальный и они его не скрывают. Пригожин, нравится нам или нет, он говорит в больше степени правду. В Минобороны, в большей степени говорят неправду (озвучивают пропаганду о войне, - ред.).

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Пригожин же говорит другое – посмотрите вокруг, это точно не победительная война, тут уже не победить, посмотрите, какие просчеты. Стрелять нечем. Что делать – войска не понимают. Поэтому это фейком не назовешь. Это встречный бой "правды и неправды". Однако все они работают на РФ, это нужно помнить", - сказал Буданов.

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

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