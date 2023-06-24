Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танки

В Сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

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У здания Минобороны РФ в Ростове солдаты и танки/ скриншот из видео

В Интернете появилось сразу несколько видеороликов с военными колоннами, которые заехали в центр Ростова-на-Дону и окружили местное здание Минобороны РФ.

В данный момент нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

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Военный переворот в РФ

Вечером 23 июня стало известно о том, что российские военные по приказу Минобороны РФ якобы нанесли ракетные удары по тыловому лагерю "вагнеровцев" и уничтожили много боевиков. Евгений Пригожин в бешенстве из-за этого и заявил, что идет "бороться с беспределом", который происходит в РФ.

Террористы Игорь Гиркин назвал это военным переворотом и акцентировал внимание на том, что этот мятеж уже вышел из-под контроля. В Минобороны РФ пытаются оправдаться и опровергнуть все обвинения, о которых говорит Пригожин.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что диктатор уже обо всем знает и принимает какие-то решения. После этого стало известно, что на Пригожина уже завели дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Позже Пригожин рассказал подробности о том, как именно Минобороны организовало операцию по уничтожению "вагнеровцев". По его данным, оккупанты использовали артиллерию и самолеты.

По данным Пригожина, Шойгу лично прилетел в Ростов, чтобы проконтролировать операцию по уничтожению "вагнеровцев". После этого он внезапно сел в самолет и как можно скорее улетел.

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