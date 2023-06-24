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"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФ

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2023, 02:40 обновлено 24 июня, 02:56
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Главарь ЧВК "Вагнер" цинично заявил, что его боевики якобы "не воюют с детьми и не убивают детей".
Ростов, Евгений Пригожин
Вагнер входит в Ростов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 161.ru

В РФ серьезно накалилась обстановка на фоне скандальных заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он разозлился из-за того, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловому лагерю "вагнеровцев" в Донецкой области. После этого боевики начали идти в сторону границы с РФ и уже пересекли её. По крайней мере так утверждает сам Пригожин.

Он заявил, что "Вагнер" уже входит в Ростов.

"Мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны", - сказал Пригожин.

видео дня

В то же время он возмутил циничным заявлением о том, что "вагнеровцы" якобы "не воюют против детей и не убивают их".

"Мы не воюем с детьми, мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая срочников на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети и внуки годятся", - сказал Пригожин.

Главарь ЧВК "Вагнер" добавил, что его боевики будут идти вперед, несмотря на возможные преграды.

"Если кто-то станет на пути, мы уничтожим все, что будет ставать на пути. Мы идем дальше и идем до конца", - сказал Пригожин.

Слушайте аудиозапись с заявлением Пригожина:

заявление Пригожина
Пригожин рассказал о входе Вагнера в Ростов / фото: скриншот

Военный переворот в РФ

Вечером 23 июня стало известно о том, что российские военные по приказу Минобороны РФ якобы нанесли ракетные удары по тыловому лагерю "вагнеровцев" и уничтожили много боевиков. Евгений Пригожин в бешенстве из-за этого и заявил, что идет "бороться с беспределом", который происходит в РФ.

Террористы Игорь Гиркин назвал это военным переворотом и акцентировал внимание на том, что этот мятеж уже вышел из-под контроля. В Минобороны РФ пытаются оправдаться и опровергнуть все обвинения, о которых говорит Пригожин.

Пресс-секретарь Путина заявил, что диктатор уже обо всем знает и принимает какие-то решения. После этого стало известно, что на Пригожина уже завели дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Позже Пригожин рассказал подробности о том, как именно Минобороны организовало операцию по уничтожению "вагнеровцев". По его данным, оккупанты использовали артиллерию и самолеты.

По данным Пригожина, Шойгу лично прилетел в Ростов, чтобы проконтролировать операцию по уничтожению "вагнеровцев". После этого он внезапно сел в самолет и как можно скорее улетел.

В украинском Telegram-канале "Бахмутский Демон" заявили, что "замес" между российским военными и "вагнеровцами" происходит прямо в окрестностях Бахмута Донецкой области. Украинские штурмовые бригады не оставляют это без внимания и наносят удары по вражеским позициям.

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