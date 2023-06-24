Путинские генералы умоляют Пригожина остановиться, а он грозится трибуналом

Российские генералы призывают "вагнеровцев" остановиться и решить все мирным путем.

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Российские генералы уговаривают Пригожина остановиться / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Высшее военное командование РФ в панике после заявлений главаря ЧВК "Вагнер" о том, что он будет мстить Минобороны РФ за якобы обстрел тылового лагеря "вагнеровцев". Путинские генералы просто умоляют Пригожина остановиться и не развязывать войну внутри РФ. Видео с их слезными заявлениями уже распространилось в Сети.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин, который известный как "сирийский мясник" попытался уговорить Пригожина остановиться и решить все проблемы мирным путем.

"Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обостриться внутренне-политическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в это тяжелое и трудное время. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать - подчиниться воли и приказу всенародно избранного президента РФ. Остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ", - сказал Суровикин.

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В то же время обращение записал и первый заместитель начальника главного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он назвал эту попытку переворота "вопиющим фактом", который загнал путинскую России в "труднейшее положение". Он назвал Пригожина "врагом страны".

"Это удар в спину страны и президента. Только президент в праве назначать высший руководящий состав ВС, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно этого сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по вооруженным силам придумать просто невозможно. Подобная провокация могла быть сделана только врагами России. Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия ВС в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь", - сказал Алексеев.

Стоит отметить, что единственное, о чем действительно переживают путинские генералы, так это о том, что Запад будет только раз такому противостоянию внутри РФ. Этот переворот может привести к "политическим потерям".

Ответ Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил не идти на "переговоры" с российскими генералами и не останавливаться. Он напомнил им, что за все содеянное они окажутся перед трибуналом.

"Все генералы, которые с трясущимися руками обращаются к "музыкантам" с призывами остановиться, уже фактически подписали себе приговор. Трибунал обязательно будет. Суровикин еще ответит за сдачу Херсона", - говорится в сообщении.