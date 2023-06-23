"Шойгу будет повешен на Красной площади" - Пригожин

Главарь ЧВК "Вагнер" пригрозил уничтожить тех, кто "опозорил Россию".

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Пригожин пригрозил уничтожить Шойгу и Герасимова / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в бешенстве после того, как российские военные якобы по приказу Минобороны РФ обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Пригожин объявил настоящую "войну" Минобороны РФ и пригрозил уничтожением "врагов".

Он заявил, что хочет расправиться с теми, кто "опозорил Россию" и "повесить их на Красной площади".

"Шойгу будет повешен на Красной площади и ляжет в мавзолей вместе с Лениным. Этой ночью мы решим вопрос предателей и преступников, опозоривших Россию. Их имена - Шойгу, Герасимов", - сказал Пригожин.

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Военный переворот в РФ

Вечером 23 июня стало известно о том, что российские военные по приказу Минобороны РФ якобы нанесли ракетные удары по тыловому лагерю "вагнеровцев" и уничтожили много боевиков. Евгений Пригожин в бешенстве из-за этого и заявил, что идет "бороться с беспределом", который происходит в РФ.

Террористы Игорь Гиркин назвал это военным переворотом и акцентировал внимание на том, что этот мятеж уже вышел из-под контроля. В Минобороны РФ пытаются оправдаться и опровергнуть все обвинения, о которых говорит Пригожин.

Пресс-секретарь Путина заявил, что диктатор уже обо всем знает и принимает какие-то решения. После этого стало известно, что на Пригожина уже завели дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Позже Пригожин рассказал подробности о том, как именно Минобороны организовало операцию по уничтожению "вагнеровцев". По его данным, оккупанты использовали артиллерию и самолеты.

По данным Пригожина, Шойгу лично прилетел в Ростов, чтобы проконтролировать операцию по уничтожению "вагнеровцев". После этого он внезапно сел в самолет и как можно скорее улетел.

В украинском Telegram-канале "Бахмутский Демон" заявили, что "замес" между российским военными и "вагнеровцами" происходит прямо в окрестностях Бахмута Донецкой области. Украинские штурмовые бригады не оставляют это без внимания и наносят удары по вражеским позициям.

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