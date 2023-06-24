"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

Пока главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям наемников и пригрозил начать войну против военного руководства РФ, пресс-служба Кремля выпустила очень странное видео с диктатором Владимиром Путиным.
Так, Путин в своем обращении пожелал молодежи искать свое призвание и никогда не опускать руки.
Путин вспомнил срочников РФ и офицеров, которые "отважно встали на защиту страны и мужественно сражаются в ходе специальной военной операции".
"Это время России. Ваше время. Поздравляю с праздниками. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своей цели, и успех обязательно будет!", — пожелал диктатор Путин, пока в его стране начинается "военный переворот".
Тем временем в отделах полиции Ростовской области уже введен план "Крепость". Сотрудников экстренно подняли по тревоге и обязали быстро собраться.
План подразумевает взятие под особый контроль важных объектов ситовых ведомств и готовность к отражению нападения. В городе перекрывают улицы.
Также план "Крепость" ввели и в Москве. По улицам ездит военная техника.
Скандал с Пригожиным и Шойгу
23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников . В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.
По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.
В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.
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