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"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

Мария Тупик
24 июня 2023, 00:35 обновлено 24 июня, 00:39
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Тем временем план "Крепость" ввели и в Москве. По улицам ездит военная техника.
Путин и Шойгу
Путин выпустил обращение, пока Шойгу "захватывает" РФ / Коллаж Главред, фото скриншот

Пока главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям наемников и пригрозил начать войну против военного руководства РФ, пресс-служба Кремля выпустила очень странное видео с диктатором Владимиром Путиным.

Так, Путин в своем обращении пожелал молодежи искать свое призвание и никогда не опускать руки.

Путин вспомнил срочников РФ и офицеров, которые "отважно встали на защиту страны и мужественно сражаются в ходе специальной военной операции".

видео дня

"Это время России. Ваше время. Поздравляю с праздниками. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своей цели, и успех обязательно будет!", — пожелал диктатор Путин, пока в его стране начинается "военный переворот".

Путин
Путин поздравляет россиян / скриншот

Тем временем в отделах полиции Ростовской области уже введен план "Крепость". Сотрудников экстренно подняли по тревоге и обязали быстро собраться.

План подразумевает взятие под особый контроль важных объектов ситовых ведомств и готовность к отражению нападения. В городе перекрывают улицы.

Также план "Крепость" ввели и в Москве. По улицам ездит военная техника.

Скандал с Пригожиным и Шойгу

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников . В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.

По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.

В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.

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