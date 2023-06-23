Пригожин надеется на разгром армии РФ и хочет устроить переворот - Эйдман

Пригожин ждёт поражения армии РФ в Украине. И в этой ситуации, сохранив свою армию, он попытается устроить что-то вроде квази-переворота, считает Эйдман.

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Пригожин действует сам по себе, он хочет устроить переворот в РФ - Игорь Эйдман / Главред

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, может устроить военный переворот в стране-агрессоре России. Он имеет все шансы получить власть в случае разгрома российской армии РФ в Украине. Однако, чтобы этого не допустить, Путин может пойти на крайние меры, вплоть до подрыв Запорожской АЭС.

В интервью Главреду российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман рассказал, когда Россия может взорвать ЗАЭС, кому выгодны заявления Пригожина, готов ли Запад устранять Путина и почему российский диктатор скоро может лишиться власти.

Примечание: интервью было записано до сообщений об ударах ВС РФ по лагерях ЧВК "Вагнер"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить теракт на Запорожской АЭС. При каких условиях Путин может пойти на такой шаг?

Честно говоря, я не очень представляю, при каких условиях. Это, конечно, принесло бы много горя Украине, но и стало бы серьезным ударом для путинской России. Они, конечно, совершенно безумные, но я не понимаю, в чём профит. Ну устроят они этот теракт, устроят огромную экологическую катастрофу, отравят оккупированную территорию Украины и, собственно, свою тоже – Ростовскую область и прочие граничащие с Украиной области. Но что это им даст? Нужно же будет проводить деактивацию этого всего, отвлекать на это свои вооружённые силы. Ведь при аварии в Чернобыле в 1986 году на преодоление последствий аварии прежде всего посылали войска.

Непонятно еще, куда полетит радиоактивное облако. Может и на Москву полететь, или куда-то на Валдай (или где там Путин сидит) и пролить на него и все российское руководство радиоактивный дождь. Поэтому я не очень представляю, чтобы они это сделали.

То, что они могут совершить любое преступление, мы это уже знаем – для них, я имею в виду российские власти, это не проблема. Они могут совершить любое, даже самое чудовищное преступление, но я не вижу для них в этом никакой мотивации.

Я тут даже не говорю о международной реакции. Списать это на Украину не удастся. Идиотов нет – все будут понимать, что это сделал Кремль. Так что международная реакция будет ужасной для российских властей. И не только со стороны Запада, но и таких стран, как, например, Индия. Даже Китая, который неоднократно предупреждал о применении ядерного оружия и ядерного шантажа.

Кстати, этот теракт будет считаться применением ядерного оружия?

В военной терминологии это не будет считаться применением ядерного оружия, но это будет считаться ядерным терроризмом. А ядерный терроризм по своим последствиям для террористов не менее масштабное преступление, чем применение ядерного оружия.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

А, собственно, как могут отвечать? В Вашингтоне уже говорят, что в случае применения ядерного оружия Россия рискует ввязаться войну с НАТО. Как тогда, по-вашему, может реагировать Запад – в чём конкретно эта реакция будет состоять? Потому что, например, инцидент с Каховской ГЭС не то чтобы прошел незамеченным, но реакция на эту катастрофу была довольно скупой.

Дело в том, что и до Каховской ГЭС Запад, в принципе, задействовал доступные ему рычаги давления. Но какая-то дополнительная реакция возможна после того, как будут опубликованы какие-то официальные результаты расследования, где будет документально подтверждено, что это сделал Кремль.

Здесь несколько иная ситуация, потому что катастрофа на Каховской ГЭС страшная, но локальная. Катастрофа на ЗАЭС была бы глобальной, потому что радиоактивные осадки могли бы пролиться где угодно, в том числе и в странах НАТО, в той же Польше и даже Турции. Кстати, к вопросу о международной реакции, то Турции реагировала бы тоже очень жестко. Потому что хоть Турция и не совсем близко, но теоретически до нее также могли бы дойти радиоактивные осадки.

Я не думаю, что Запад стал бы бросаться ядерными бомбами в ответ, но какие-то меры, в том числе и военного характера, думаю, были бы предприняты.

Ну вот, например, о чём гипотетически может идти речь?

Это была бы дальнейшая изоляция и еще одна "красная линия". По масштабу последствий это было бы сопоставимо с тем, что произошло после 24 февраля прошлого года. То есть это был бы новый виток конфронтации с Западом.

К слову, Зеленский говорил по поводу физического устранения Путина Западом в случае применения ним ядерного оружия. Подскажите, пожалуйста, насколько вероятен такой сценарий, и можно ли Путина остановить как-то иначе?

Я считаю, что такой сценарий вероятен, но никто вам не будет сообщать заранее, что, мол, мы решили устранить Путина. Если Штаты решат это сделать, то это, естественно, будет сверхсекретная операция. Я, кстати, не исключаю, что такие операции, возможно, прорабатываются или может даже уже проработаны – им нужно только дать отмашку на это. Как это будет выглядеть я сказать не могу, но думаю так, чтобы скрыть, что этот маньяк ликвидирован. То есть такого, как с Бен Ладеном не будет – американский самолёт или вертолёт не прилетит, десантники не высадятся в Кремле, это очевидно. Это может быть какая-то сверхсекретная операция, после которой вдруг окажется, что с Владимиром Владимировичем что-то ночью произошло, и он почему-то не проснулся утром. А кто, чего и как никто толком понимать не будет.

А в Кремле вообще осознают возможные последствия от теракта на ЗАЭС?

Как я уже сказал, я не вижу у них никакой мотивации для этого, просто никакой. Это абсолютно ничего им не даст. Прошу прощения, загадят радиацией огромную территорию, чужую и свою, но что это им даст? Кремлю нужно будет множество ресурсов отвлекать на то, чтобы потом эту территорию очищать. Я имею в виду, прежде всего, оккупированную, пока они её контролируют, свою, потому что это неизбежно и в Россию тоже прилетит. Ну и тогда они окончательно испортят отношения с теми странами, которые ещё хоть как-то с ними контактируют. Та же Индия, например, принципиально важна для России, потому что она сейчас становится одним из главных покупателей российской нефти. И я не исключаю, что после этого Индия может присоединиться к санкциям Запада.

Они, конечно, сумасшедшие, но, все-таки, не до такой же степени. Понятно, что им не жалко людей, природу и так далее, но какой-то смысл должен же быть в этом. Если бы сейчас была такая ситуация, что украинские войска наступают, подходят к Крыму, а российские власти не знают, что делать и в панике пытаются взорвать атомную станцию, чтобы как-то помешать наступлению украинских войск, тогда ещё можно было бы представить эту ситуацию. Но в нынешней военной ситуации у них нет для этого никакой мотивации.

И тем не менее подрыв Каховской ГЭС Путин лично объяснял так, что, мол, если бы ее не подорвали, то ВСУ бы оттуда наступали. То есть он фактически признал то, что они это сделали…

На уровне российских властей все от этого открещиваются. Объяснение такое действительно было. Я не военный эксперт, но, возможно, они ее подорвали, чтобы действительно не дать возможности форсировать Днепр украинским войскам.

Но подорвут они ЗАЭС, а дальше что? У них же у самих там стоят войска, куда они их денут? Или они там будут ловить эту радиацию? Они фактически контролируют эту территорию, и тогда получится, что они сами в захваченном ими доме взорвут эту бомбу и в результате сами же и пострадает первыми. Я не очень понимаю, для чего им это нужно. Но если бы украинцы уже захватили там всё до Крыма, тогда другой вопрос.

Мы вот с вами говорили по поводу того, как Запад может реагировать и по поводу сценария устранения Путина. А внутри Кремля (ведь они же понимают, вероятно, чем вообще подобные действия могут им грозить) могут рассматривать сценарий устранения Путина?

Мне кажется, что если ближайшая к Путину "верхушка" узнает, что он реально планирует начать ядерную войну, то его могут физически устранить. Или как-то изолировать, потому что если один человек с ума сошёл, то не может с ним параллельно сойти с ума и весь Кремль.

То есть получается, что единственный шанс на его устранение Путина появляется лишь в том случае, если он что-то подобное учудит?

На данный момент – да. Но его могут устранить и при других обстоятельствах – например, если российские власти почувствуют, что это единственный их шанс сохранить режим.

Ведь они хотят сохранить свою власть и собственность. Для них режим – это власть и собственность, которые они уже давно спланировали передать будущим поколениям. Патрушев же говорил, что они хотят создать новое дворянство. Но если они поймут, что Путин эти их планы полностью разрушает и единственный шанс сохранить власть и собственность, то есть режим – это его убрать и может быть даже сдать в Гаагу, то думаю, что они бы на это пошли. Другой вопрос, что от решения до реализации – большой путь, потому что это же нужно организовать какой-то заговор, сохранить все в тайне и не попасться. А всё это очень непросто технически.

По поводу ядерного оружия еще хотела уточнить. Вы сказали, что с военной точки зрения подрыв ЗАЭС будет считаться ядерным терроризмом, но не применением ядерного оружия напрямую. Сейчас Лукашенко и Путин в унисон рассказывают о том, что в Беларусь якобы уже поставляют ядерное оружие. При каких условиях Путин может применить его из Беларуси – если будет терять контроль над ситуацией в Украине?

Никого не будет волновать, откуда полетят ракеты. Если применять это оружие – это значит начать ядерную войну. И, естественно, никто не ограничится тем, чтобы уничтожить российские ракеты в Беларуси – они также будут уничтожаться и по всей территории РФ. Лукашенко тоже пытается использовать ядерное оружие, причем чужое, в целях ядерного шантажа – все его заявления рассчитаны на это.

Он реально боится (тем более, такая информация есть), что в Украине полк Костуся Калиновского и сотни белорусских добровольцев в Польше и в других западных странах помогут белорусам начать поход по освобождению Беларуси после поражения РФ. Поэтому он заранее начинает шантажировать ядерным оружием. Мол, если что, я начал швырять чужие ядерные бомбы. Только вопрос в том, что контроля над ними он не получит – он в любом случае останется у России, и никакой независимости здесь у него нет. Во многих европейских странах, в том числе в Германии есть американское ядерное оружие, но это не значит, что Германия стала ядерной державой. То же самое и с Беларусью.

Возвращаясь к вопросу о том, как могут устранить Путина, хотела уточнить. Как в этом контексте можно трактовать поведение Пригожина, у которого язык развязался в последнее время? Например, буквально свежий случай, когда он начал говорить правду-матку, обвинять во всём нынешнее руководство и говорить, что и на Донбассе никто ничего не бомбил…

Он реально пошёл ва-банк. Фактически он уже не только ругается с министерством обороны РФ, он наезжает на все российское руководство. Многие говорили, что он связан с ФСБ, но и их он обвиняет в коррупции. Получается, что Путина лично он не трогает (хотя и не говорит о нем ничего хорошего), но в этой картине мира, которую строит Пригожин, Путин выступает в роли полного дурачка, которого обманывает министерство обороны, который не контролирует ситуацию и так далее. Пригожин, видимо, все-таки ждёт поражения российской армии в Украине. И в этой ситуации, сохранив свою армию (ведь он ее отвёл) он попытается устроить что-то вроде квази-переворота.

А он сам это будет делать или за ним кто-то может стоять?

Я не думаю, что за ним кто-то может стоять. Потому что то, что он сейчас делает, невыгодно никому в российском руководстве. Что называется, ни одной из "башен Кремля". Он изобличает олигархов, министерство обороны, ФСБ, администрацию президента, то есть по сути всё "верхушку". Потому я думаю, что он идёт ва-банк.

Конечно, у него есть люди, с которыми он поддерживает отношения в российском руководстве, но это не значит, что они за ним стоят. Я думаю, что он может с ними скооперироваться в момент того, как когда он будет пытаться устраивать какой-то здесь переворот. Например, тульский губернатор Алексей Дюмин, который в своё время был в охране Путина и одним из захватчиков Крыма (тогда он руководил силами специальных операций). Пригожин всегда очень комплиментарно о нем отзывается, и, по слухам, они очень тесно связаны. Есть ещё какие-то отдельные люди в руководстве РФ, но это не значит, что за ним стоят какие-то "башни Кремля".

Более того, люди, которых называют, явно за ним стоять не могут, потому что они как раз слуги Путина. Например, братья Ковальчуки не могут за ним стоять, потому что в их случае это называется кусать руку, которая их кормит. Они всю жизнь выслуживаются перед Путиным и позволять такие наезды, о которых я говорил, они бы никогда не смогли.

Если Пригожин, как вы сказали, идёт ва-банк, у него вообще сохраняются какие-либо шансы на власть, если он ополчается против всего руководства практически?

Единственный его шанс на власть – это быстрый разгром российских войск в Украине. То есть гипотетически у него сейчас те же интересы, что и у Украины – он мечтает о разгроме российских войск, потому что только это даёт ему шанс. Потому что тогда это подтвердит его наезды на министерство обороны и всю его критику, и он окажется в шоколаде, мол я же предупреждал. И еще это вызвало бы полный бардак в России, в Кремле и на в этой мутной воде он бы мог всплыть. А если не дай бог российские войска бы успешно отбили контратаку, то, естественно, после этого они бы взялись за внутренних врагов, прежде всего – Пригожина.

Поэтому если он сейчас, предположим, не сливает украинской разведке какие-то данные и не пытается другим способом помочь Украине победить, то, я думаю, он дурак. А на дурака он не похож.

А этот негатив в российском обществе на фоне так называемой СВО он как-то может аккумулировать на себя, не дожидаясь, пока российские войска с разгромом проиграют?

Он уже его аккумулировал. У него есть своя армия поклонников, и она не маленькая, это миллионы людей. Но он ничего сделать с этим не может, потому что пока Россия в военном плане ещё держится, то эти люди ничего не могут. А вот когда начнётся бардак, раскол и раздрай, позоры, который невозможно скрыть, то тут, конечно, он и вылезет. Я и так думаю, что вероятность того, что его физически устранят в ближайшее время, очень велика. Но если он начнёт выводить людей на улицы и прочее, то эта вероятность станет просто стопроцентной.

Если такая вероятность высока, то при каких условиях это может произойти? Условно говоря, есть какая-то точка, когда терпение лопнет и его решат устранять?

Это зависит лично от Путина. И я думаю, что министерство обороны, Шойгу или Герасимов, его давно бы уже убили, ведь у них есть такие естественные ресурсы, чтобы убить, с помощью ГРУ или еще как-то. Но они этого не делают, потому что пока Путин не давал отмашку. А когда-то он ее даст никто не знает. Как я уже сказал, если российские войска разгромят в Украине, Путин, наоборот, может схватиться за Пригожина, как утопающий за соломинку именно из-за того, что он говорил, Путин это признал и так далее. Если же у них всё будет более-менее нормально, то тогда, наверное, вероятность того, что Пригожина устранят, резко вырастет.

Если говорить о разгроме, то по большому счёту, как скоро, по-вашему, он может произойти? Собственно, поменялась ли ситуация – все также зависит от потери Крыма либо есть ещё какие-то вот вводные, которые могут ускорить российский разгром?

Разгром будет зафиксирован уже в общественном сознании россиян и в сознании правящей верхушки, если даже РФ просто отбросят на позиции прошлого года. Про Крым я уже не говорю, это само собой.

И поэтому, я так понимаю, сейчас Путин все свои силы направит на то, чтобы всячески заморозить войну, я правильно вас понимаю?

Да, потому что он пытается отстоять хотя бы то, что уже захватил. Пригожин же прямо говорил, что эта безумная война не имела никакого смысла кроме того, чтобы повесить Шойгу лишние ордена на грудь, а олигархам что-то разворовать. Естественно, при такой ситуации, если это признать, то Путин становится просто банкротом и должен будет уйти. Поэтому он пытается как-то оправдать эту войну тем, что они захватили и аннексировали уже какие-то куски украинских областей. Пускай не все, что хотели, но хоть что-то. Если у них это отобьют, то смысл этой войны для правящей верхушки и российского общества сразу множится на ноль.

И, если можно, я ещё всё-таки уточню напоследок. Есть мнение среди украинских экспертов о том, что если Путин даже потеряет Крым, то, соответственно, он будет пытаться удерживать части территорий Украины. Такое возможно?

То, что он будет до последнего держаться, пытаться вгрызаться и по возможности ещё захватывать – это очевидно. Пока Путин жив, война не прекратится. Другой вопрос в том, что как только он проиграет войну, причём даже не так, условно как Гитлер, когда в Кремль войдут американские танки, а даже если просто, как я уже сказал, российские войска отбегут хотя бы до линии разграничения на 23 февраля 2022 года, это уже может сделать его политическим банкротом. И я думаю, это лишит его власти.

И тогда после этого, естественно, закончится война. И дальше они уже отдадут и Крым, и все прочее, потому что дальше у тех, кто придет на смену Путину, будет главная задача – восстановить нормальные отношения с Западом и отменить санкции. Поэтому они будут вынуждены отдать украинские территории и платить репарации, а Запад им в ответ опять разрешит продавать нефть, газ, разморозят их активы и прочее. И на это они все и надеются.