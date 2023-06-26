"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян после почти двухдневного молчания впервые прокомментировала попытку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить военный переворот в стране-агрессоре РФ.
В своем Telegram-канале она отреагировала на тот факт, что на Пригожина сначала завели уголовное дело, а затем беспрепятственно разрешили выехать из России в Беларусь. По ее словам, этот решение было оправданным.
"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом", — сказала Симоньян.
По ее словам, "выбор был между плохим и чудовищным".
"Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм", — добавила Симоньян.
Смотрите видео, как Симоньян оправдывает отмену уголовного дела в отношении Пригожина:
Военный мятеж Пригожина в РФ
Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.
Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.
Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".
Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.
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