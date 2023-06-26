"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

Российская пропагандистка после двух дней молчания заявила: если законы не обеспечивают стабильность на территории России, то их можно игнорировать.

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Маргарита Симоньян прокомментировала закрытие дела против Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян после почти двухдневного молчания впервые прокомментировала попытку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить военный переворот в стране-агрессоре РФ.

В своем Telegram-канале она отреагировала на тот факт, что на Пригожина сначала завели уголовное дело, а затем беспрепятственно разрешили выехать из России в Беларусь. По ее словам, этот решение было оправданным.

"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом", — сказала Симоньян.

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По ее словам, "выбор был между плохим и чудовищным".

"Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм", — добавила Симоньян.

Смотрите видео, как Симоньян оправдывает отмену уголовного дела в отношении Пригожина:

Симоньян отреагировала на бунт Пригожина / скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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