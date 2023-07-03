УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

Алексей Тесля
3 июля 2023, 19:32 обновлено 3 июля, 19:40
44
Лагерь ЧВК Вагнера в Беларуси разбит примерно для 8 тысяч наемников.
вагнер
В Беларуси строят лагерь ЧВК Вагнера / t.me/news_sirena

В Сети появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники "ЧВК Вагнер".

Строительство лагерей развернули в Осиповичском районе (юго-запад Могилевской области), сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Фото были сделаны местным жителем. На них можно заметить палатки М-30, а внутри - деревянные нары и настилы.

видео дня

Отметим, что только в одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой тратится не более 30 минут.

"Несколько дней назад мы подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Циль под Осиповичами разбито около 298 палаток. В каждой может располагаться по 30 человек. Учитывая то, что часть палаток - для хознужд, то можно сказать, что лагерь разбит примерно для 8 000 человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фотографии подтверждают информацию о том, что в с. Цель "строятся нары и туалеты" и "продолжается сооружение двухуровневых нар из дерева", "собираются лавки и столы" и "устанавливаются палатки".

  • Лагерь ЧВК Вагнера
    Лагерь ЧВК Вагнера t.me/news_sirena
  • Лагерь ЧВК Вагнера
    Лагерь ЧВК Вагнера t.me/news_sirena
  • Лагерь ЧВК Вагнера
    Лагерь ЧВК Вагнера t.me/news_sirena
  • Лагерь ЧВК Вагнера
    Лагерь ЧВК Вагнера t.me/news_sirena
  • Лагерь ЧВК Вагнера
    Лагерь ЧВК Вагнера t.me/news_sirena

Угроза марша ЧВК Вагнера на Киев

Как уточнил в эфире 1+1 военный эксперт Александр Коваленко, ЧВК Вагнера - это подразделения гибридного типа.

"Для нас нет угрозы на сегодня "марша на Киев", "вторжения 2.0" в направлении Киева, но есть угроза диверсий. Они могут увеличить свое количество вдоль границы, атак на наших пограничников и не только. Поэтому, на мой взгляд, надо будет как-то этому противодействовать глобальнее, чем до этого", — заявил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", — отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

Больше новостей:

Александр Коваленко ЧВК Вагнер новости Беларуси война России и Украины
Реклама

Главное за день

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

19:56 Украина
В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

19:32 Мир
"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:56

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

19:42

Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

19:32

Цены на бензин взлетят еще больше: какой будет стоимость топлива в Украине

19:32

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для КиеваФото

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся войнамнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

Реклама
17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

Реклама
16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

15:34

Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на СумыФото

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

15:20

Какой идеальный дом подходит для вашего знака зодиака

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

Реклама
11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

10:30

Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

09:59

"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

09:26

Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять