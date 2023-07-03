В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

Лагерь ЧВК Вагнера в Беларуси разбит примерно для 8 тысяч наемников.

https://glavred.info/world/v-belarusi-stroyat-lagerya-chvk-vagnera-est-li-ugroza-pohoda-naemnikov-na-kiev-10482826.html Ссылка скопирована

В Беларуси строят лагерь ЧВК Вагнера / t.me/news_sirena

В Сети появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники "ЧВК Вагнер".

Строительство лагерей развернули в Осиповичском районе (юго-запад Могилевской области), сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Фото были сделаны местным жителем. На них можно заметить палатки М-30, а внутри - деревянные нары и настилы.

видео дня

Отметим, что только в одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой тратится не более 30 минут.

"Несколько дней назад мы подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Циль под Осиповичами разбито около 298 палаток. В каждой может располагаться по 30 человек. Учитывая то, что часть палаток - для хознужд, то можно сказать, что лагерь разбит примерно для 8 000 человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фотографии подтверждают информацию о том, что в с. Цель "строятся нары и туалеты" и "продолжается сооружение двухуровневых нар из дерева", "собираются лавки и столы" и "устанавливаются палатки".

Угроза марша ЧВК Вагнера на Киев

Как уточнил в эфире 1+1 военный эксперт Александр Коваленко, ЧВК Вагнера - это подразделения гибридного типа.

"Для нас нет угрозы на сегодня "марша на Киев", "вторжения 2.0" в направлении Киева, но есть угроза диверсий. Они могут увеличить свое количество вдоль границы, атак на наших пограничников и не только. Поэтому, на мой взгляд, надо будет как-то этому противодействовать глобальнее, чем до этого", — заявил он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", — отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

Больше новостей: