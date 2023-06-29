"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

Сейчас Пригожин бросается между Россией и Беларусью, целуя "отцу" руку и прося прощения за неудавшийся бунт, подчеркнул советник руководителя ОП.

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Подоляк жестко раскритиковал Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", - отметил Подоляк.

Как подчеркнул советник руководителя ОП, часть наемников заключает контракты с Министерством обороны России, другая же – с "Росгвардией" или же пытается вернуться в Африку, где уже есть попытки национализировать активы ЧВК.

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Сам Пригожин бросается между Россией и Беларусью, целуя "отцу" руку и прося прощения за неудавшийся бунт.

"Но все это уже не имеет значения – человек, который имел шанс, превратился в неудачника, убившего собственного ребенка", - добавил Подоляк.

Неудачный путч Пригожина и "ссылки" в Беларусь

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ побещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Недавно в СМИ появилась информация, что в Беларуси в 200 км от границы с Украиной началось строительство лагеря для наемников ЧВК Вагнера. Российские журналисты заявили, что площадь лагеря в Осиповичах составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек. Строителям якобы дали задание закончить установку лагеря до обеда 27 июня.

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