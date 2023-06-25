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Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

Алина Дембицкая
25 июня 2023, 23:55 обновлено 26 июня, 00:26
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Американский чиновник выразил удивление, что российская армия не справились с противостоянием войскам Вагнера, когда они двигались к Ростову и Москве.
Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN
В США прокомментировали военный путч Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Аналитики американской разведки знали о намерениях террориста Евгения Пригожина организовать мятеж против руководства Минобороны страны-агрессора России. В США ожидали, что мятеж Пригожина натолкнется на более сильное сопротивление и будет намного кровавее, чем оказался. Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Так, американский чиновник выразил удивление, что российская армия не справились с противостоянием войскам Вагнера, когда они двигались к Ростову и Москве.

"Мы оценивали, что это (мятеж Пригожина – ред.) будет более жестоким и кровавым", - сказал чиновник.

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В конце концов не было боя за Москву, где ожидали ожесточенного сопротивления. По его словам, причиной прекращения марша Вагнера Пригожин назвал желание избежать кровопролития.

Как пишет издание, какова была конечная цель Пригожина во время его кратковременной кампании, остается непонятным. Также отмечается, что несколько дней до марша Вагнера разведка США считала, что он собирался бросить вызов российскому руководству.

"Переворот" Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили вертолеты и самолет, которые пытались по ним ударить.

После Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

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