УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки - подполковник ВСУ

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 23:20 обновлено 24 июня, 23:20
98
Другие формирования оккупантов пока "не выражают намерений сняться и уйти", отметил Ярослав Чепурный.
Кадыров, армия РФ
Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

В ночь на 24 июня из Марьинки Донецкой области вышли "кадыровцы". Другие формирования оккупантов пока не выражают таких намерений. Об этом в эфире телемарафона рассказал подполковник ВСУ и прессофицер Ярослав Чепурный, который работает на этом направлении.

"Сегодня ночью чеченские подразделения, которые воюют против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить", - сказал Чепурный.

По его словам, аэроразведка это заметила, и по противнику было нанесено огневое поражение, подбит один БТР.

видео дня

"Полк "Ахмат-Восток", который здесь воевал, и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали", - отметил подполковник ВСУ.

В то же время, по его словам, другие формирования оккупантов "не выражают намерений сняться и уйти". Кроме того, Чепурный сообщил, что количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Недавно в американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного Левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

Как отметил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, украинские военные пошли в контрнаступление, но еще не задействовали все свои военные силы. Он добавил, что российские оккупанты пытаются угадать, где же украинские войска будут наносить свой сильнейший удар. Однако стоит быть готовыми к тому, что результат может быть заметен не скоро, а через некоторое время.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Арест Шойгу": в Сети появилась первая информация о "договорняке" с Пригожиным

"Арест Шойгу": в Сети появилась первая информация о "договорняке" с Пригожиным

22:10 Мир
Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

20:29 Политика
ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

20:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:20

Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки - подполковник ВСУ

22:50

Минобороны РФ опубликовало позорный пост после прекращения наступления Пригожина

22:18

Лишь люди с идеальным зрением справятся: надо за 9 секунд найти число на картинке

22:10

"Арест Шойгу": в Сети появилась первая информация о "договорняке" с Пригожиным

21:04

Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону: на вокзалах не хватает билетов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:29

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

20:07

ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

19:49

Сергей Стерненко. Москва готовится к обороне, впереди - самое интересноеВидеоблоги

19:44

Чем заменить кондиционер летом: важные советы для невыносимо жарких дней

Реклама
19:40

Как сказать на украинском "однофамилец": Авраменко дал неожиданный ответВидео

19:35

Пригожин приближается: россияне пытаются остановить "вагнеровцев" экскаваторамиВидео

19:20

Ни один российский генерал не нажмет кнопкумнение

18:56

Пригожина могут ликвидировать под Москвой: у Путина есть несколько часов — СМИ

18:49

Пригожин сохранит власть, если уничтожит российских военных - Эйдман

18:42

"Ждите сигнала": полк Калиновского и Тихановская срочно обратились к белорусам

18:04

Жизненный оптимизм и вечная молодость: 4 знака зодиака, которые не стареют

17:49

Украина вернет Крым и Донбасс: Жданов раскрыл сценарий завершения войны

17:47

"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

17:31

У Пригожина есть 24-48 часов, чтобы устроить переворотмнение

17:25

Зять Шойгу позорно сбежал из России в Дубаи

Реклама
17:08

Завтра Пригожин войдет в Москвумнение

17:02

Головоломка сложнее, чем кажется: лишнюю букву найдут лишь единицы

16:44

Путин, почему ты трясешься?мнение

16:36

ЧВК Вагнера намерены захватить склады с ядерным оружием – партизаны Атеш

16:34

Хаос в Кремле: бунт Пригожина может помочь Украине с контрнаступлением — CNN

16:17

Привычное действие принесет в жизнь большую беду: когда лучше не стричь ногти

16:07

Русские добровольцы призвали своих сторонников и военных к восстаниюВидео

15:57

"Лысый, ты что исполняешь?": россияне перепутали Пригожина и устроили скандал

15:48

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

15:43

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

15:39

"Борта больше нет": самолет Путина внезапно пропал с радара

15:21

Армия РФ бьет по Воронежу: взрывает авто с людьми и дворы жилых домовВидео

15:11

Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

15:10

Уже в ближайшие часы: Украину накроют сильнейшие шквалы и огромный градВидео

15:06

Токаев метко "обул" Путина и не стал помогать противостоять боевикам Пригожина

14:52

Женщина регулярно натирает лицо банановой кожурой и показала удивительный эффектВидео

14:48

Мятеж в военное время - на руку Украине: Собчак поддержала террориста-Путина

14:18

"Идите на Киев, а не на Москву": Соловьев закатил истерику из-за бунта Пригожина

14:17

"Приказ — разобраться по-жесткому": СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

14:01

Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на МосквуВидео

Реклама
13:49

"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

13:39

Колонна танков "пригожинцев" несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноетВидео

13:38

Путин слил своего верного друга Пригожинамнение

13:12

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

13:01

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

12:52

Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

12:46

Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

12:45

Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выборВидео

12:20

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

12:19

Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армиейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять