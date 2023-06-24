Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки - подполковник ВСУ

Другие формирования оккупантов пока "не выражают намерений сняться и уйти", отметил Ярослав Чепурный.

https://glavred.info/ukraine/podrazdeleniya-kadyrovcev-neozhidanno-sbezhali-iz-marinki-podpolkovnik-vsu-10480579.html Ссылка скопирована

Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

В ночь на 24 июня из Марьинки Донецкой области вышли "кадыровцы". Другие формирования оккупантов пока не выражают таких намерений. Об этом в эфире телемарафона рассказал подполковник ВСУ и прессофицер Ярослав Чепурный, который работает на этом направлении.

"Сегодня ночью чеченские подразделения, которые воюют против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить", - сказал Чепурный.

По его словам, аэроразведка это заметила, и по противнику было нанесено огневое поражение, подбит один БТР.

видео дня

"Полк "Ахмат-Восток", который здесь воевал, и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали", - отметил подполковник ВСУ.

В то же время, по его словам, другие формирования оккупантов "не выражают намерений сняться и уйти". Кроме того, Чепурный сообщил, что количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Недавно в американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного Левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

Как отметил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, украинские военные пошли в контрнаступление, но еще не задействовали все свои военные силы. Он добавил, что российские оккупанты пытаются угадать, где же украинские войска будут наносить свой сильнейший удар. Однако стоит быть готовыми к тому, что результат может быть заметен не скоро, а через некоторое время.

Вас может заинтересовать: