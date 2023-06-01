Угрожают "поставить к стенке": кадыровцы устроили визгливые разборки с Пригожиным

В РФ набирают обороты разборки между окружением Рамзана Кадырова и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил о том, что Пригожина во Вторую мировую поставили бы к стенке за панику, которую он устроил. В ответ один из главарей ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин выдвинул встречные претензии кадыровцам.
При этом Уткин призвал кадыровцев, которые нападают на Пригожина, поговорить как "мужчина с мужчиной".
"Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне", – добавил он.
Вероятно, главарь "Вагнера" намекнул на то, что ранее сам Кадыров и многие из его окружения воевали против РФ.
Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.
Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев.
Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.
Больше новостей: