ВСУ окружат войска России в Бахмуте: Пригожин в истерике спрогнозировал провал оккупантов

Армия Украины, мол, "заняла тактические высоты", с которых Бахмут виден как на ладони, сказал главарь российских оккупантов Вагнера Евгений Пригожин.

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Для начала окружения оккупантов России в Бахмуте нужен контроль над селом Берховка - Пригожин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" Берховское водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала видео, в котором он рассказал о том, что российские оккупационные войска бежали со своих позиций на Бахмутском направлении после того, как боевики Вагнера передали им фланги. Только за 12 мая захватчики потеряли 5 квадратных метров.

По его словам, теперь ВСУ, учитывая контроль над трассой Часов Яр – Бахмут и Берховским водохранилищем, мол, "заняли тактические высоты". После того как украинские войска освободят село Берховка, они начнут окружать оккупантов РФ в Бахмуте.

видео дня

"Противник подойдет к Бахмуту и будет находиться от Бахмута на расстоянии 500 метров, заняв тактические высоты. После потери Берховского водохранилища у противника полностью освобождена дорога Часов Яр –Бахмут, которую мы блокировали, окружая Бахмут. Во-первых, противник сумеет воспользоваться этой дорогой, а во-вторых, он занял стратегические высоты, с которых Бахмут как на ладони. Следующий шаг – они зайдут в населенный пункт Берховка и начнут постепенное окружение Бахмута", - подчеркнул Пригожин.

Ситуация в Бахмуте

Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом нанесли поражение 72-й отдельной мотострелковой бригаде российских оккупантов.

Атаку украинских военных поддерживал танк. У захватчиков было больше техники, однако они не смогли противостоять бойцам сил обороны Украины.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что ВСУ отбросили оккупантов России на Бахмутском направлении на 2 километра.

По словам Сырского, украинская армия истощила боевиков ЧВК Вагнера, а на замену им пришли менее подготовленные оккупанты других подразделений РФ.

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин сказал, что ВСУ "прорвали фланги" оккупантов России в Бахмуте.

Как заявил он, боевики Вагнера, дескать, "удерживают 95% Бахмута". Пригожин назвал ситуацию "сложной" и позвал главу Минобороны захватчиков Шойгу лично приехать в город и оценить обстановку.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ

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