"ВСУ прорвали фланги": Пригожин в панике просит Шойгу приехать в Бахмут

"Повар Путина" пожаловался, что украинские военные мощно атаковали оккупантов в Бахмуте, но при этом утверждает, якобы вагнеровцы держат 95% города.

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Пригожин просит Шойгу приехать в Бахмут из-за успешного наступления ВСУ/ скрин, Минобороны РФ

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался на то, что украинские военные провели ряд успешных контратак в Бахмуте Донецкой области и сумели прорвать фланги, на которых стояли кадровые военные страны-агрессора России.

Из-за этого Пригожин начал бить тревогу и снова "нападать" на министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым у него уже длительное время продолжается конфликт. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Из-за успешного продвижения украинских военных "повар Путина" пригласил Шойгу лично приехать в Бахмут и "оценить ситуацию".

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"На флангах ЧВК "Вагнер", где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контрнатак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", – говорится в письме Пригожина, адресованном Шойгу.

При этом Пригожин утверждает, якобы боевики его ЧВК контролируют 95% Бахмута.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Пригожин неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков из ЧВК "Вагнера" практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российское Минобороны, вероятно, отказалось от цели окружить в Бахмуте Донецкой области значительное количество украинских сил. Об этом свидетельствует развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг города. Аналитики отмечают, что у страны-агрессора России могли измениться приоритеты на этом направлении.

Между тем заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не потерять контроль ни над одной позицией за неделю. Она подчеркнула, что российские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, вполне вероятно, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

Смотрите видео, в котором политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал о том, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России:

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