Пригожин врет: в Минобороны рассказали о бешенных обстрелах при "дефиците" боеприпасов

Пригожин своими заявлениями о "проблемах" оккупантов на фронте пытается ввести в заблуждение украинцев.

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ВСУ, Анна Маляр / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Главарь ЧВК "Вагнер" неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось. Об этом в своем Telegram-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она акцентировала внимание на том, что оккупантам есть чем стрелять. Она также утверждает, что Пригожин просто пытается ввести украинцев в заблуждение.

"Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ею воюют, а не информируют. Итак, враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Они могут общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях. Мы верим фактам", - отметила Маляр.

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Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

Смотрите видео о том, что контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута:

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