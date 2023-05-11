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Первыми побежали "вагнеровцы": появились удивительные подробности разгрома оккупантов - CNN

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2023, 23:02 обновлено 11 мая, 23:08
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Украинские военные накрыли HIMARSами российскую пехоту, которая пыталась усилить позиции оккупантов на Бахмутском направлении.
ВСУ, Пригожин
ВСУ разгромили позиции оккупантов под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные пошли в наступление на Бахмутском направлении и разгромили позиции, на которых были российские военные и "вагнеровцы". Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался скрыть тот факт, что его боевики сбежали со своих позиций и переложил всю вину на российских солдат.

Однако оказалось, что первыми побежали именно "вагнеровцы". Это подтвердили и в CNN со ссылкой на командира первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады.

Украинские военные начали штурм позиций оккупантов в юго-западной части города, как "вагнеровцы" сразу же начали убегать. В то же время войска 72-й бригады РФ пытались противостоять, однако у них ничего не получилось.

видео дня

Украинские военные "накрыли" HIMARSами российскую пехоту, которая пыталась усилить позиции оккупантов. Позже российские солдаты попали в окружение.

Сообщается, что ВСУ "задвухсотили" минимум 200-300 оккупантов.

ВСУ разгромили оккупантов РФ в Бахмуте

Командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий 10 мая рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - сказал Билецкий.

В Deep State рассказали, что атаку ВСУ поддерживал танк. У российских захватчиков было больше военной техники, однако они не смогли противостоять украинцам.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

Смотрите видео о том, что контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута:

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