У Зеленского прокомментировали перепалку между Пригожиным и МО России

Михаил Подоляк назвал цель ссоры Евгения Пригожина с министерством обороны России.

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Михаил Подоляк прокомментировал истерику Евгения Пригожина / УНИАН, Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ.

Ссора Пригожина с министерством обороны России преследует цель исключительно отвлечения внимания, написал он в своем Twitter.

Вместе с тем представитель ОП уверен в том, что на сегодня украинцам необходимо сосредоточиться на будущем наступлении подразделений ВСУ.

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"Оскорбительная публичная дискуссия в "спец-треугольнике" Пригожина-Кадырова-Шойгу при молчаливом соучастии Суровикина вообще не требует обсуждения...", — отметил он.

При этом советник главы Офиса президента убежден в том, что публичная ссора оккупантов РФ вокруг Бахмута имеет целью лишь отвлечение внимания.

"Сейчас главное - предгрозовая тишина, накопление оружия и разрушение российского тыла...", — добавил Подоляк.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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