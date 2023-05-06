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"Заявления Пригожина - блеф": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит в Бахмуте

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2023, 19:51 обновлено 6 мая, 19:58
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У "вагнеровцев" на самом деле нет дефицита боеприпасов. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои.
Череватый, Бахмут, Пригожин
Пригожин блефует в заявлениях о Бахмуте / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 93-а ОМБр Холодный Яр

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар" Путина соврал о дефиците боеприпасов. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает CNN.

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои.

"Сейчас они ("вагнеровцы" - Главред) выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому (заявления Пригожина - Главред) - это полный блеф ... Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Какого-то крупного прорыва противник не добился", - сказал Череватый.

видео дня

Он отметил, что украинские войска не вышли из Бахмута и продолжают удерживать часть Бахмута.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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