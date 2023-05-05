Эффективность HIMARS резко снизилась: оккупанты научились бороться с ракетами - CNN

Российские оккупанты используют GPS-глушилки, чтобы сбить с курса американские ракеты HIMARS.

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Оккупанты научились бороться с HIMARS / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Российские оккупанты научились снижать эффективность HIMARS. Они используют электронные глушители GPS, чем сбивают с курса ракеты. Об этом сообщает CNN.

Подобные глушилки могут повлиять на эффективность артиллерийских снарядов Excalibur и комплектов высокоточного наведения JDAM для авиабомб.

Однако в Пентагоне убеждают, что проблема GPS-глушилок является преувеличенной. По его данным, в понедельник, 1 мая, ВСУ выпустили 18 ракет из HIMARS, что соответствует ежедневной норме.

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Следует отметить, что эти глушилки мешают и оккупантам. Из-за использования подобных технологий у них наблюдаются проблемы в работе спецсвязи, а это мешает координировать действия подразделений.

Снижение эффективности HIMARS подтвердил оператор дронов, воюющий на юге Херсонской области, сообщает издание.

"Они все еще очень необходимы и на них можно положиться, но они не так доминируют, как раньше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты отбивались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", - отметил Резников, подчеркнув, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

29 апреля российские пропагандисты заявили, что реактивная артиллерийская система HIMARS якобы разрушила здание, в котором размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии. Две ракеты пробили крышу и взорвались внутри. В результате обрушились бетонные плиты, стены разрушены, а пол подвала разорвало на куски.

Смотрите видео Главреда о мощности HIMARS, армия РФ беззащитна перед ними:

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