Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд арестовал Труханова с возможностью выйти под залог в сумме 13 миллионов гривен.

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ВАКС арестовал мэра Одессы Труханова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Одессе арестовали мэра города Геннадия Труханова. Его подозревают в растрате более 92 миллионов гривен. Дело касается покупки административного здания обанкротившегося завода "Краян". Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

4 мая Труханова взял под стражу Высший антикоррупционный суд. Мэр Одессы может выйти под залог в сумме 13 миллионов гривен. Об этом сообщила юридический советник Transparency International Ukraine Оксана Огиенко.

Если залог не внесут, то Труханов будет оставаться под стражей 60 суток. Этот срок может увеличиться, если суд продлит меру пресечения.

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