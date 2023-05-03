"Умерший папа звал её к себе": в Умани мужчина опознал погибшую жену по халату, а сына - по кофточке

Российские оккупанты в ночь на 28 апреля ударили ракетами по Умани. 28-летняя Алена и годовалый Ваня погибли практически во сне.

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Российские оккупанты убили в Умани Алену и Ваню Одайских / Коллаж фото соцсети

Российские оккупанты в ночь на 28 апреля жестоко ударили ракетами по Умани Черкасской области. В ту ночь мужчина потерял свою любимую жену и маленького сынишку. Алене Одайской было всего 28 лет, а её сыну Ивану - 1 год. Об этом рассказала кума и подруга погибшей женщины София Бочарова в интервью Фактам.

Алена и Ванечка жили в квартире на 4 этаже. От их жилья осталась лишь кухня. Женщина с малышом, видимо, даже не осознали что произошло и погибли во сне.

Роман (муж Алены) выжил. Его спасло лишь то, что он работал дальнобойщиком и в момент ракетного удара был в командировке под Николаевом.

видео дня

"Подруга всегда спала рядом с сыночком, потому что он отказывался спать отдельно. Насколько мы понимаем теперь, они вероятно ничего не успели понять и погибли во сне", - говорит София.

Она вспоминает, что в тот трагичный день пыталась дозвониться подруге. Гудки шли, но никто не брал трубку. Она надеялась, что Алена и Ваня выжили и просто забыли телефон.

"Знакомые прислали мне впоследствии еще одно видео, я поняла, что это квартира кумы. И от нее ничего не осталось, только кухня. Однако мы понимали, что в то время Алена не могла там находиться. Вообще из той части дома, где были двухкомнатные квартиры, выжил только один мужчина, который под утро пошел на кухню выпить воды. Жена его тоже погибла", - добавила женщина.

София сразу примчалась на место трагедии, там был Роман, его родители и мама Алены. Родные женщины и маленького Ванечки пытались найти их среди живых в больнице, но чуда не произошло.

"Где-то после 15:00 спасатели достали тело женщины, а потом за ней сразу понесли маленький пакет. Мы все поняли, но не хотели верить в то, что произошло непоправимое ... Тела были изуродованы. Роман узнал жену по халату, а сыночка - по кофточке", - с болью рассказывает София.

Российские оккупанты убили в Умани Алену и Ваню Одайских / соцсети

Что известно об Алене и Ване Одайских

Близкие вспоминают об Алене Одайской как о позитивном, добром и умеющим дружить человеке. Она любила жизнь и наслаждалась ею. Алена пекла вкусные торты и мечтала открыть свой магазин.

Она вышла замуж за Романа 4 года назад, в ноябре 2022 Ванечке исполнился 1 год.

"Все вокруг отмечали, насколько гармоничной парой они (Алена и Роман - Главред) были. Имели одинаковые взгляды на жизнь, на воспитание, всегда с уважением и любовью смотрели друг на друга. А мы радовались, что Аленка нашла свое счастье", - вспоминает её подруга.

Алена обучалась в автошколе и прямо в день трагедии, 28 апреля, у нее должен был быть экзамен по практики и получение водительских прав.

Российские оккупанты убили в Умани Алену и Ваню Одайских / соцсети

Подруга София вспоминает, что мене 2 лет назад умер отец Алены и время от времени он являлся во снах любимой дочери и звал её за собой.

"Он её очень сильно любил, Алене не раз снились сны, в которых отец звал её с собой. Например, просил сесть к нему в машину. Подруга отказывалась, а он настаивал. Кажется, что папа настолько скучал по дочери, что забрал её. А она так спешила жить", - говорит София.

Алену и её сына Ваню похоронили в родном селе Городецкое.

В тот день София потеряла не только близкую подругу и её сына, но и свою одноклассницу Светлану с её мужем, которые жили на 6 этаже.

Ракетный удар РФ по Умани 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку - там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В целом известно о 23 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани, из которых пятеро детей. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В Сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

Смотрите видео рассказа женщины, которой удалось выжить вместе с семьей во время ракетного удара оккупантов по Умани:

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