"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семья

В дом, в который 28 апреля попала российская ракета, семья приехала накануне.

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Во время теракта в Умани трагически погибла целая семья / Суспільне, ua.depositphotos.com

Во время российской ракетной атаки на Умань, которая произошла в ночь на 28 апреля, погибла вся семья. Накануне трагедии мужчина вместе с женой и их ребенком приехал к своей маме.

Знакомая погибших Наталья Торчинская в комментарии "Суспільному" рассказала, что она близко не общалась с семьей, однако знала погибшего мужчину, которого звали Роман. Он был участником АТО. Во время несения службы получил ранение, однако после этого помогал своим собратьям – постоянно завозил им гуманитарную помощь. Он был жизнерадостным и добрым человеком.

"В том доме жила его мама на втором этаже. Рома с семьей приехали к ней накануне трагедии, заночевали и должны были ехать в село, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись. У него остался старший брат, отец Романа погиб давно", - рассказала Наталья.

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Ракетный удар РФ по Умани 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку - там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В целом известно о 23 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани, из которых пятеро детей. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В Сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

Смотрите видео рассказа женщины, которой удалось выжить вместе с семьей во время ракетного удара оккупантов по Умани:

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