Еще дышал, когда его вытащили из-под завалов: в Умани погиб рок-музыкант

В Умани в ночь на 28 апреля российская ракета ударила прямо по многоэтажке, где мирно спало множество семей. В результате "прилета" были буквально "стерты" квартиры. В одной из них находился рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.
Мужчину достали из-под завалов еще живым, но медика не удалось его спасти. Сердце музыканта перестало стучать в больнице. Его гибель подтвердил коллега Владимира Антон Слепухин.
"Умер в заповедном месте, в Умани, от прилета освободителей. Если загробный мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Почивай с миром", — написал Слепухин.
Сообщается, что Владимир Макаровский был участником группы "Фокстрот". Он профессионально играл на гитаре и пел.
Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля
Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.
Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.
Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".
"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.
Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:
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