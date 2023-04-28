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Еще дышал, когда его вытащили из-под завалов: в Умани погиб рок-музыкант

Ангелина Подвысоцкая
28 апреля 2023, 20:08 обновлено 28 апреля, 20:20
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Российская ракета убила николаевского музыканта Владимира Макаровского.
Владимир Макаровский погиб в Умани
В Умани погиб рок-музыкант Владимир Макаровский / Коллаж фото Главред, facebook/Антон Слепухин

В Умани в ночь на 28 апреля российская ракета ударила прямо по многоэтажке, где мирно спало множество семей. В результате "прилета" были буквально "стерты" квартиры. В одной из них находился рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.

Мужчину достали из-под завалов еще живым, но медика не удалось его спасти. Сердце музыканта перестало стучать в больнице. Его гибель подтвердил коллега Владимира Антон Слепухин.

"Умер в заповедном месте, в Умани, от прилета освободителей. Если загробный мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Почивай с миром", — написал Слепухин.

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Сообщается, что Владимир Макаровский был участником группы "Фокстрот". Он профессионально играл на гитаре и пел.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

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