"Найдено тело ребенка": в Умани увеличилось количество жертв ракетного удара

В результате ракетной атаки количество погибших увеличилось до 23. Среди погибших 4 ребенка.

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В результате ракетного удара по Умани погибли минимум 23 человека / Коллаж фото Главред

Российские оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Умани. В результате обстрела обрушился почти весь подъезд. Количество жертв увеличилось до 23. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Умань. По состоянию на 19:00 найдено тело ребенка", - говорится в сообщении.

Таким образом российские оккупанты убили уже 4 ребенка.

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В Умани из-под завалов вытащили тело погибшего ребенка / МВД Украины

Разбор завалов продолжается. Количество жертв может увеличиться. Известно, что в результате ракетной атаки пострадали минимум 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

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