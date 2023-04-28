"Найдено тело ребенка": в Умани увеличилось количество жертв ракетного удара

В результате ракетной атаки количество погибших увеличилось до 23. Среди погибших 4 ребенка.
Российские оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Умани. В результате обстрела обрушился почти весь подъезд. Количество жертв увеличилось до 23. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.
"Умань. По состоянию на 19:00 найдено тело ребенка", - говорится в сообщении.
Таким образом российские оккупанты убили уже 4 ребенка.
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Разбор завалов продолжается. Количество жертв может увеличиться. Известно, что в результате ракетной атаки пострадали минимум 18 человек, из них 9 находятся в больнице.
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