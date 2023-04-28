В Умани уже 20 погибших: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьи

В Умани продолжается разбор завалов и поиск погибших и выживших. Среди пострадавший по меньшей мере 18 человек.

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Ракетный удар по Умани унес жизни минимум 20 людей / Коллаж фото Главред, скриншот из видео

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по многоэтажному дому в Умани. В ночь на 28 апреля российская ракета "стерла" почти весь подъезд. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек. Это подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

О таком количестве жертв известно по состоянию на 17:00. Среди пострадавших по меньшей мере 18 человек. Разбор завалов и поиск людей всё еще продолжается.

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Женщина, которая жила в этом доме вместе с мужем и двумя маленькими детьми, чудом смогла спастись. Вся её семья жива. Но вот друзья и знакомые, которые жили рядом, погибли. Об этом сообщает УНИАН.

Татьяна со своей семьей чудом выжила в Умани / скриншот из видео

Татьяна называет это "божьим спасением". Квартира, в которой она жила с семьей, уцелела. А вот та, которая находилась рядом, полностью разрушена, квартира над ней - сгорела. Все другие квартиры, которые были выше, полностью или частично разрушены после "прилета".

Девушка вспомнила, что в момент попадания российской ракеты в дом она не спала, так как услышала воздушную тревогу. В какой-то момент Татьяна почувствовала удар по дому, её квартира сразу наполнилась пылью и дымом.

"Я сориентировалась, что стены на месте, нужно хватать детей и бежать на улицу. Больше я ни о чем не думала… В квартире поднялась пыль, дым, выбило окна. Мы схватили детей, посмотрели, что они живы и здоровы. Стены нашей квартиры были на месте. По ступенькам спустились вниз и стали подальше от стоянки", - рассказала Татьяна.

Она с горем рассказывает о погибших своих соседях.

"Знакомые, друзья, мы все общались, у нас был очень дружный дом. Все знали друг друга. Много погибло", - сказала женщина.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

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