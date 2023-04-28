УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"За километр было слышно, как разрушается дом": эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии в Умани

Ангелина Подвысоцкая
28 апреля 2023, 14:26 обновлено 28 апреля, 14:58
164
Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Умани увеличилось до 15.
ракетный удар по Умани
Российские оккупанты ударили ракетной по многоэтажке в Умани / Коллаж фото Главред

Российские оккупанты безжалостно ударили по многоквартирному дому в Умани. В результате часть дома просто разрушилась. На месте трагедия продолжается разбор завалов, а также поиск погибших и выживших.

Корреспондент Главреда побывал на месте ракетного удара. Российская ракета "стерла" практически весь подъезд. Там до сих пор продолжают гореть и дымиться завалы.

видео дня
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред

По состоянию на 13:55 количество погибших в результате ракетного удара возросло до 15 человек. Среди них было 3 детей. Разбор завалов продолжается. Это подтвердил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Что говорят местные жители

Местные жители за несколько минут до взрывов услышали звук самолета. В тот момент они поняли, что сейчас что-то может произойти. Житель Умани Николай в комментарии ТСН рассказал, что после ракетного удара звук разрушения дома было слышно даже за километр.

В ночь на 28 апреля раздалось 3 мощных взрыва.

"Даже за километр было слышно, как разрушается дом. Настолько мощный был этот взрыв. В нашем доме после этого было слышно, как засуетились соседи. Люди начали бежать на улицу", - вспомнил Николай.

Он добавил, что по ощущениям эта ночь может сравниться лишь с первым днем войны, когда российские оккупанты также разрушали мирный город.

"Эта ночь для нас была как первый день войны. Тогда мы тоже слышали такие звуки взрывов, но тогда еще не понимали, что произошло. Этой ночью за несколько минут до взрывов мы услышали звук самолетов и поняли, что сейчас что-то начнется", - сказал Николай.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

Другие новости о ракетном ударе по дому в Умани:

война в Украине Умань вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – Резников

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – Резников

14:46 Политика
"За километр было слышно, как разрушается дом": эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии в Умани

"За километр было слышно, как разрушается дом": эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии в Умани

14:26 Украина
В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

13:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:46

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – Резников

14:45

Русский язык не исчезнет из-за войны: Ступка попал в некрасивый скандал

14:26

"За километр было слышно, как разрушается дом": эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии в УманиФотоВидео

14:12

Усик под Бахмутом "засыпал" оккупантов 120-мм минамиВидео

14:09

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:56

Из тыла на фронт: Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ - Резников

13:56

Террор РФ: военный эксперт назвал причину ракетного удара по многоэтажке в УманиФото

13:21

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - РезниковВидео

12:54

"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

Реклама
12:51

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

12:45

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

12:35

Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

12:02

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей УкраиныВидео

12:01

"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в УманиФотоВидео

12:00

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе УкраиныЭксклюзив

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

11:33

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

11:05

Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее домВидео

11:00

Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в УманиВидео

Реклама
10:52

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

10:39

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенокФотоВидео

10:36

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:19

Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

10:16

6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

10:08

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

10:02

Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиФотоВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

Реклама
05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

03:20

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

03:10

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

00:51

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и КремляВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять