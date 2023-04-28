"За километр было слышно, как разрушается дом": эксклюзивный фоторепортаж с места трагедии в Умани

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Умани увеличилось до 15.

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Российские оккупанты ударили ракетной по многоэтажке в Умани / Коллаж фото Главред

Российские оккупанты безжалостно ударили по многоквартирному дому в Умани. В результате часть дома просто разрушилась. На месте трагедия продолжается разбор завалов, а также поиск погибших и выживших.

Корреспондент Главреда побывал на месте ракетного удара. Российская ракета "стерла" практически весь подъезд. Там до сих пор продолжают гореть и дымиться завалы.

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По состоянию на 13:55 количество погибших в результате ракетного удара возросло до 15 человек. Среди них было 3 детей. Разбор завалов продолжается. Это подтвердил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Что говорят местные жители

Местные жители за несколько минут до взрывов услышали звук самолета. В тот момент они поняли, что сейчас что-то может произойти. Житель Умани Николай в комментарии ТСН рассказал, что после ракетного удара звук разрушения дома было слышно даже за километр.

В ночь на 28 апреля раздалось 3 мощных взрыва.

"Даже за километр было слышно, как разрушается дом. Настолько мощный был этот взрыв. В нашем доме после этого было слышно, как засуетились соседи. Люди начали бежать на улицу", - вспомнил Николай.

Он добавил, что по ощущениям эта ночь может сравниться лишь с первым днем войны, когда российские оккупанты также разрушали мирный город.

"Эта ночь для нас была как первый день войны. Тогда мы тоже слышали такие звуки взрывов, но тогда еще не понимали, что произошло. Этой ночью за несколько минут до взрывов мы услышали звук самолетов и поняли, что сейчас что-то начнется", - сказал Николай.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

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