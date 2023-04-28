"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

Нужно перекрыть кислород РФ, наложив санкции на страны, которые помогают ей покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений, заявили в ОП.

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У Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани/ скрин, Минобороны РФ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак остро отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по многоэтажке в Умани Черкасской области.

Он подчеркнул, что это "типичный почерк россиян" – наносить удар ночью, когда люди спят в своих домах. Об этом Ермак написал в Telegram.

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов. Предварительно 21 ракета из 23, которыми били по Украине, была сбита", – отметил Ермак.

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Он подчеркнул, что нужно перекрыть кислород российским захватчикам, которые изготавливают ракеты, находя способы обойти западные санкции.

"Должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений", – написал глава ОП.

Ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. По состоянию на 08:30 известно о четырех погибших и 17 пострадавших.

Также рано утром 28 апреля в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КМВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Известно также, что в результате обстрела Днепра погибли женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра 28 апреля.

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