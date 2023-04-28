Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISW

Российские захватчики используют новый способ атак, пытаясь обойти украинскую противовоздушную оборону.

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Оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов/ На фото: последствия удара по Николаеву в ночь на 27 апреля; ГСЧС Украины в Николаевской области, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска начали применять новую тактику ракетных ударов. С ее помощью они пытаются усложнить задачу украинской противовоздушной обороне, в результате чего многие ракеты остаются незамеченными.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что оккупанты таким образом атаковали Николаев в четверг, 27 апреля.

В этот день Николаев был атакован четырьмя ракетами "Калибр" из России. Их запустили с использованием различных тактик – изменение траектории, разная высота запуска и использование особенностей местности. Таким образом российские захватчики пытались уменьшить вероятность их обнаружения украинскими системами ПВО.

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При этом в Министерстве обороны страны-агрессора России после упомянутого ракетного удара заявили, что они якобы нанесли "высокоточный ракетный удар морского базирования".

Ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Уже известно о трех погибших и восьми травмированных людях.

Также рано утром 28 апреля в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КМВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Известно также, что в результате обстрела Днепра погибли женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра 28 апреля.

Смотрите видео о том, что военный эксперт Сергей Грабский думает о новой тактике ракетных ударов, которую применяют российские оккупанты:

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