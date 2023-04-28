Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

Последний ракетный обстрел Киева был 51 день назад - 9 марта 2023 года.

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Страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киеву / Фото из открытых источников

Рано утром 28 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КГВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после паузы продолжительностью 51 день Россия снова осуществила пуски ракет в сторону украинской столицы, вероятно, из самолетов стратегической авиации. Последний ракетный обстрел Киева был 9 марта 2023 года.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме них, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается).

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"По предварительным данным, в результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано", – написал он.

Информация о воздушной атаке еще проверяется и уточняется. Чиновник поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны за службу и защиту Киева.

"Еще раз обращаюсь к киевлянам и буду повторять эти слова постоянно – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!" – добавил Попко.

Масштабная ракетная атака 28 апреля 2023

28 апреля 2023 года около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

t.me/kpszsu

Некоторые российские ракеты достигли цели. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Есть пострадавшие.

В Днепре в результате вражеского ракетного удара погибли женщина и трехлетний ребенок.

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