Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

Сегодня, 28 апреля, в ночь на пятницу российская ракета попала в один из жилых домов в Днепре. Из-за попадания есть погибшие и пострадавшие.
Глава города Днепро Борис Филатов сообщил, что оккупанты своими жестокими обстрелами убили молодую женщину и ребенка.
"Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев", - написал он.
Напомним, что взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в свою очередь сообщил и уточнил информацию по обстрелам города и области.
"В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В городе вражеское железячье разрушило и здание частного предприятия. Там возник пожар. Ее уже потушили", - сообщил Сергей Лысак.
Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет.
В городе горит строительная база. Пламя охватило 400 кв метров. Известно, что пожар удалось локализовать.
Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет оправляться дома. Не обошлось и без артиллерийского удара. Ночью агрессор стрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются, – добавил Лысак.
Жестокие обстрелы Днепра:
Напомним, что во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей. Вражеская ракета, которая была выпущена стратегическим бомбардировщиком, попала в многоэтажку в Днепре - этот момент удалось снять очевидцам.
После масштабного обстрела количество жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. Среди жертв двое детей.
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