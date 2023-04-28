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Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

Юлия Куришко
28 апреля 2023, 08:07 обновлено 28 апреля, 08:49
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В ночь на 28 апреля страна-агрессорка Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел мирного населения Украины.
Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка
Российская ракета унесла жизнь матери и ребенка / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня, 28 апреля, в ночь на пятницу российская ракета попала в один из жилых домов в Днепре. Из-за попадания есть погибшие и пострадавшие.

Глава города Днепро Борис Филатов сообщил, что оккупанты своими жестокими обстрелами убили молодую женщину и ребенка.

"Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев", - написал он.

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Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка
Россияне обстреляли Днепр / скриншот: t.me/borys_filatovv

Напомним, что взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в свою очередь сообщил и уточнил информацию по обстрелам города и области.

"В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. В городе вражеское железячье разрушило и здание частного предприятия. Там возник пожар. Ее уже потушили", - сообщил Сергей Лысак.

Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет.

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка
Массовая ракетная атака по Днепру / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В городе горит строительная база. Пламя охватило 400 кв метров. Известно, что пожар удалось локализовать.

Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет оправляться дома. Не обошлось и без артиллерийского удара. Ночью агрессор стрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются, – добавил Лысак.

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка
Пожар после ракетной атаки Днепра / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Жестокие обстрелы Днепра:

Напомним, что во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей. Вражеская ракета, которая была выпущена стратегическим бомбардировщиком, попала в многоэтажку в Днепре - этот момент удалось снять очевидцам.

После масштабного обстрела количество жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. Среди жертв двое детей.

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