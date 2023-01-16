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Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детей

16 января 2023, 08:12
Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре.
Ракетный удар по Днепру
Ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли 14 января / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. Среди жертв двое детей. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре.

"39 человек спасены, 75 – ранены. Из раненых 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре.

Дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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