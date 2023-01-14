У Зеленского рассказали о масштабах трагедии в Днепре и новых жертвах

Рядом с домом сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости, а спасатели до сих пор разгребают завалы.

Ракетный удар по Днепру / t.me/dnipropetrovskaODA/2988

В Днепре в результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья.

Как сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

"В настоящее время весь дом без электричества, газа и без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сказал замруководителя ОП.

Он также рассказал, что рядом с домом сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости, а спасатели до сих пор разгребают завалы.

"Все городские, областные службы работают и точно будут работать всю ночь. Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", – сказал Тимошенко.

По последним данным 60 человек пострадали, погибли 5.

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Позже стало известно о 60 пострадавших и 5 погибших.

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