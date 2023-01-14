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Какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре: появились новые подробности о жертвах

14 января 2023, 21:19
Такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге.
Удар по Днепру
Удар по Днепру / скриншот, Кирилл Тимошенко

Сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

"Что касается Днепра... Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре - это Х-22. Она была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Было 5 пусков этих ракет", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

"И такой вот ракетой бьют по густонаселенному городу", - добавил Игнат.

  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Позже стало известно о 60 пострадавших и 5 погибших.

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