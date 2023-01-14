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За террор будет ответ: Зеленский пригрозил России за чудовищный обстрел дома в Днепре

14 января 2023, 19:15
По последним данным, в общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали.
Владимир Зеленский, Днепр
Владимир Зеленский / president.gov.ua, Валентин Резниченко

Все причастные к ракетному удару по жилому дому в городе Днепр в субботу, 14 января, должны быть наказаны.

Как написал в Telegram президент Владимир Зеленский, мир должен остановить русский террор.

По словам президента, на месте происшествий работают спасатели, они будут всю ночь разбирать завалы.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский.

Последние данные о пострадавших

По состоянию на 18.28 стало известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали семь детей. Все они находятся в больнице. Самому младшему пострадавшему - три года. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram.

"В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали", - написал он.

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских.

Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

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