Ракетный удар по Днепру: первые подробности о погибших из-за российской атаки

Спасатели будут всю ночь разбирать завалы дома в городе Днепр. Там продолжаются поиски пострадавших.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, уже пятеро погибших.
В Facebook мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания ракеты в жилой дом весь район отключен от энергоснабжения. Он также отключен от систем жизнеобеспечения.
"Связь плохая. Всю ночь будем разбирать завалы", - написал Филатов.
Удар по Днепру
14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.
По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских.
Позже стало известно о 18 пострадавших, из них 3 детей.
Количество пострадавших в Днепре возросло почти втрое
По словам Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей.
Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.
Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.
По словам Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей.
Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.
Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.
Ракетная атака на Украину 14 декабря
РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.
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