Ракетный удар по Днепру: первые подробности о погибших из-за российской атаки

Сообщается, что в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре весь район отключен от энергоснабжения.

Ракетный удар по Днепру / t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Спасатели будут всю ночь разбирать завалы дома в городе Днепр. Там продолжаются поиски пострадавших.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, уже пятеро погибших.

В Facebook мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания ракеты в жилой дом весь район отключен от энергоснабжения. Он также отключен от систем жизнеобеспечения.

"Связь плохая. Всю ночь будем разбирать завалы", - написал Филатов.

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских.

Позже стало известно о 18 пострадавших, из них 3 детей.

Количество пострадавших в Днепре возросло почти втрое

По словам Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей.

Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.

По словам Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 27 пострадавших гражданских. Среди них шесть детей.

Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируются спасателям фонарями и мобильными телефонами.

Ракетный удар / t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Днепр / t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

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