Разнесло весь дом: Россия разбомбила в Днепре многоэтажку с людьми

В Офисе президента сообщают, что в доме нет, минимум, одного подъезда. Все экстренные службы на месте.

Взрывы в Днепре / Кирилл Тимошенко, соцсети

Днем, 14 января, Россия запустила по Украине десятки ракет, одна из них попала в жилой дом в Днепре.

Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, под завалами находятся люди.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Пока другие подробности не раскрываются.

Взрыв в Днепре / Кирилл Тимошенко

"Попали в многоквартирный дом в Днепре. россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

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