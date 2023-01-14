Разнесло весь дом: Россия разбомбила в Днепре многоэтажку с людьми

Днем, 14 января, Россия запустила по Украине десятки ракет, одна из них попала в жилой дом в Днепре.
Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, под завалами находятся люди.
"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.
На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.
Пока другие подробности не раскрываются.
"Попали в многоквартирный дом в Днепре. россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ракетная атака на Украину 14 декабря
РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.
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