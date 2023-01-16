Ракета целенаправленно летела в дом: появилось новое видео с камер регистратора трагедии в Днепре

Вражеская ракета, выпущенная стратегическим бомбардировщиком, попала в многоэтажку в Днепре - этот момент удалось снять очевидцам.
Ролик опровергает фейк, который сейчас активно распространяется по сети, что якобы украинская ракета ПВО попала в российскую Х-22, из-за чего та влетела в дом и детонировала.
"У кого есть еще сомнения в том, что это было ПВО, или газ, или теракт, как рассказывали российские террористы", — говорится в сообщении под видео Telegram-канале "Днепр оперативный".
Ракетный удар по Днепру 14 января
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.
16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.
Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.
"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.
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