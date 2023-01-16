"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в Днепре

Российские пропагандисты при этом еще и угрожают другим городам Украины, в частности Харькову и Киеву.

Российский пропагандист Сергей Мардан радуется гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в Днепре/ скрин

Пропагандисты в РФ не стесняясь цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине. Так, пропагандист и журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан высказался, что "испытывает радость" от гибели десятков невинных украинцев, у которых отобрала жизнь российская ракета в разрушенном доме в Днепре.

Об этом Мардан сказал в эфире пропагандистского телевидения в РФ. Попадание ракеты в многоэтажку с людьми в праздничный день, 14 января, он цинично назвал "великолепным фейерверком".

"Отметили замечательный фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно? Не скрою – приятно! Но приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-то Днепровский мост", – заявил российский пропагандист.

При этом он начал угрожать и другим украинским городам, в частности, Киеву и Харькову.

"Даже если в этот дом попала наша ракета, лично для меня это вообще не меняет ничего. Ну посмотрите на фотографии Мариуполя – вот, что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет!" – заявил пропагандист.

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Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. В ночь на 16 января спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. Среди жертв двое детей.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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