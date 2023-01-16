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"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку Путина

16 января 2023, 08:47
Путин надеется, что украинцы не выдержат и принудят власть к переговорам, считает Виктор Верцнер.
Путин
Военный из Израиля объяснил ключевую ошибку Путина/ Скриншот

Владимир Путин действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом, но делает все, чтобы украинский народ страдал.

Военный эксперт, майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер считает это главной ошибкой российского диктатора, передает FREEДОМ.

"Он хочет, чтобы люди мерзли. Он хочет, чтобы люди страдали, чтобы дети находились при низкой температуре зимой. Выходит результат абсолютно обратный: народ, наоборот, сплачивается, возникают еще более радикальные антироссийские настроения в украинском обществе. То есть это работает против него… Ключевая ошибка Путина именно в том, что он действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом. Но это разные народы. И менталитет совершенно разный. Украинцы гораздо более свободолюбивый народ. Этого Путин до сих пор не понял", - заявил Верцнер.

По словам эксперта, цель массированных ракетных ударов РФ по Украине ясна: Путин надеется, что украинцы не выдержат и принудят власть к переговорам. Однако эффект получается обратным.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре.

Дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин
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