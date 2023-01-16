Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

В России могут официально объявить начало второй волны мобилизации уже в ближайшее время. Новая масштабная атака на Украину, вероятно, случится уже в апреле 2023 года. Об этом свидетельствуют данные западной разведки, пишет издание The Times.
Как заявляют журналисты, важным условием следующего наступления на территорию Украины является отсутствие грязи и сухая погода.
"Если в течении ближайших нескольких недель Владимиром Путиным будет принято решение о всеобщей мобилизации, то к апрелю можно ожидать большую атаку", – пишет издание.
В армию РФ могут мобилизовать и впоследствии отправить на фронт до полумиллиона граждан России.
"Простые россияне также не хотят мириться с таким решением властей", – отмечает The Times.
Западных союзников призывают "действовать сейчас" и направить в Украину сотни танков и бронетранспортеров.
Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.
Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия пытается создать двухмиллионную армию.
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