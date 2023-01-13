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РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

13 января 2023, 04:30
Российские оружейные заводы работают на полную мощность, что говорит о подготовке к большой кампании.
ВСУ, война, украинские военные
РФ готовит новое наступление на Украину / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте. Такой прогноз озвучил генерал, директор Института безопасности и международного развития Ягеллонского университета, бывший ректор Национального университета обороны Богуслав Пацек в интервью польскому изданию Онет.

"На мой взгляд, Россия многое делает для того, чтобы подтвердить, что готовится к серьезной большой кампании. Следует ожидать серьезных действий, возможно, через несколько недель", – подчеркнул Пацек и добавил, что, по его оценке, наиболее вероятен вариант примерно в марте.

Издание отмечает, что СМИ все чаще пишут о том, что Владимир Путин намерен повторить прошлогоднюю атаку на Киев, и в этот раз российский диктатор намерен избежать ошибок, допущенных им ранее, и задействовать до 10 раз большую армию.

Генерал обратил внимание на около 230 тысяч мобилизованных россиян.

"Вдруг они исчезли из виду. Скорее всего, они обучены, подготовлены к последующей деятельности. Между тем Путин увеличил численность армии до более 1 миллиона 150 тысяч человек. Это большой численный прогресс", – подчеркнул он.

Пачек отметил, что российские оружейные заводы работают на полную мощность.

"Теперь есть три смены, а не одна. На многих заводах в срочном порядке проводится капитальный ремонт оборудования, обезвреженного во время войны. Кроме того, по его словам, это подготовительный этап к более крупной кампании, то есть преследование Украины путем уничтожения ее критически важной инфраструктуры и передислокации войск в Беларуси", - сказал он.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны прогнозировали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

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